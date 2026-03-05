Gospodyni "Królowej przetrwania" w rozmowie z naszą reporterką podkreśliła, że nie zamierza komentować działań Karoliny Pajączkowskiej w programie. Jednocześnie zasugerowała, że zachowanie uczestniczki może jeszcze niejednokrotnie zaskoczyć widzów.

Małgorzata Rozenek-Majdan o Karolinie Pajączkowskiej w "Królowej przetrwania"

Premiera trzeciego sezonu "Królowej przetrwania" okazała się pełna emocji i niespodzianek. Uczestniczki po raz pierwszy zamieszkały w surowych warunkach dżungli, gdzie muszą radzić sobie bez wygód i wsparcia z zewnątrz. Już od pierwszych konkurencji było widać, że rywalizacja będzie niezwykle zacięta, a każda decyzja i każdy błąd mogą mieć ogromne znaczenie dla dalszego przebiegu gry.

Najwięcej komentarzy wywołała Karolina Pajączkowska, której zachowanie w programie momentalnie wzbudziło kontrowersje. Widzowie zwracali uwagę na jej pewność siebie i wysokie ego, a w mediach społecznościowych nie brakowało krytycznych opinii o uczestniczce. Co o jej poczynaniach sądzi Małgorzata Rozenek-Majdan?

Wiesz o tym, że ja nie mogę komentować dziewczyn. Więc to nie jest tak, że nie mam swojego zdania na ich temat tylko nie chcę, szanując też swoją rolę jako prowadzącej odpowiedziała wymijająco naszej reporterce.

Rozenek-Majdan zapewniła jednak, że każda z uczestniczek z pewnością jeszcze nas zaskoczy. Całość rozmowy dostępna w naszym materiale wideo.

