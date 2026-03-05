Małgorzata Rozenek o zachowaniu Pajączkowskiej w "Królowej przetrwania". Wymowne słowa
Za nami premierowy odcinek nowego sezonu "Królowej przetrwania", a widzowie już dzielą się swoimi pierwszymi spostrzeżeniami w mediach społecznościowych. Najwięcej emocji wzbudziła Karolina Pajączkowska, której zachowanie spotkało się z falą krytyki. Co o jej zachowaniu sądzi Małgorzata Rozenek?
Gospodyni "Królowej przetrwania" w rozmowie z naszą reporterką podkreśliła, że nie zamierza komentować działań Karoliny Pajączkowskiej w programie. Jednocześnie zasugerowała, że zachowanie uczestniczki może jeszcze niejednokrotnie zaskoczyć widzów.
Małgorzata Rozenek-Majdan o Karolinie Pajączkowskiej w "Królowej przetrwania"
Premiera trzeciego sezonu "Królowej przetrwania" okazała się pełna emocji i niespodzianek. Uczestniczki po raz pierwszy zamieszkały w surowych warunkach dżungli, gdzie muszą radzić sobie bez wygód i wsparcia z zewnątrz. Już od pierwszych konkurencji było widać, że rywalizacja będzie niezwykle zacięta, a każda decyzja i każdy błąd mogą mieć ogromne znaczenie dla dalszego przebiegu gry.
Najwięcej komentarzy wywołała Karolina Pajączkowska, której zachowanie w programie momentalnie wzbudziło kontrowersje. Widzowie zwracali uwagę na jej pewność siebie i wysokie ego, a w mediach społecznościowych nie brakowało krytycznych opinii o uczestniczce. Co o jej poczynaniach sądzi Małgorzata Rozenek-Majdan?
Wiesz o tym, że ja nie mogę komentować dziewczyn. Więc to nie jest tak, że nie mam swojego zdania na ich temat tylko nie chcę, szanując też swoją rolę jako prowadzącej
Rozenek-Majdan zapewniła jednak, że każda z uczestniczek z pewnością jeszcze nas zaskoczy. Całość rozmowy dostępna w naszym materiale wideo.
