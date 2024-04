Widzowie 9. edycji "Love Island" zdecydowanie nie mogą narzekać na nudę, bo co chwila w programie dochodzi do zaskakujących zwrotów akcji, które dostarczają fanom show wielu emocji. Ostatnio szerokim echem odbiła się afera, której głównymi bohaterami byli Nicole i Mateusz. Jak się okazało, para przed udziałem w show zgadała się, że będzie razem na "Wyspie Miłości", co jest niezgodne z regulaminem programu. Kiedy wszystko wyszło na jaw, Nicole i Mateusz musieli natychmiastowo opuścić "Wyspę Miłości".

A co o tej sytuacji sądzi wierna fanka "Love Island", czyli Doda? Postanowiliśmy ją o to zapytać osobiście!

Doda o aferze z Nicole i Mateuszem w "Love Island"

Z Dodą mieliśmy okazję porozmawiać podczas gali "Osobowości i Sukcesy". Jak wokalistka patrzy na aferę wokół Nicole i Mateusza z "Love Island"? O tym przekonacie się oglądając nasze wideo powyżej! Co ciekawe, gwiazda nawiązała też do Dana i przyznała wprost:

Mi się bardziej nie podoba zachowanie Dana, który po prostu jestem pewna, że ,,wykablował'' wszystko, ponieważ nie ma żadnych kamer w busach. Z prostej przyczyny - no byłoby to nielegalne - stwierdziła przed naszą kamerą Doda

Co jeszcze zdradziła nam na ten temat Doda? Koniecznie sprawdźcie w naszym wideo!

