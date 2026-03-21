Anna Dąbrówka do początkująca artystka pochodząca z artystycznego domu. Wokalistka jest córką piosenkarki Natalii Kukulskiej i Michała Dąbrówska. W rozmowie z Party.pl odkryła prawdę o tym, jak teraz kierowana jest jej kariera.

Anna Dąbrówka w rozmowie z nami przyznała, że wychowując się w domu muzyków, naturalnym dla niej stało się wybranie ścieżki życiowej podobnej do tej, którą obrali jej rodzice. Młoda wokalistka może pochwalić się już między innymi zdobyciem pierwszego miejsca na Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym im. Marii Stankowej, a także wzięciem udziału m.in. w teledysku do utworu "Czy to problem?".

Choć Natalia Kukulska zabrała głos w sprawie zarzucanego jej nepotyzmu, teraz głos w sprawie wpływu znanej mamy na karierę Anny Dąbrówki zabrała sama zainteresowana. Zapytana przez dziennikarkę o to, czy Kukulska udzieliła jej rad dotyczących muzycznej kariery, odpowiedziała szczerze:

Byliśmy w szkole muzycznej z bratem i cała reszta poszła tak naprawdę od nas. My mogliśmy sobie wybrać kierunek, jaki chcemy. Najważniejsze jest to, żeby się wyedukować jak najlepiej, skupić się na tej nauce, żeby później mieć wybór i wiedzieć, co się robi odpowiedziała córka Kukulskiej.

Młoda wokalista zdradziła nam też, jak reaguje na komentarze internatów, którzy sugerują, że gdyby nie sławna mama, nie osiągałaby dotychczasowych sukcesów w branży.

Kompletnie mnie to nie rusza. Skupiam się na sobie i ja tworzę swoją przyszłość wyznała Anna Dąbrówka.

W rozmowie z nami Anna Dąbrówka zdradziła też, jak zapatruje się na swoją przyszłą karierę w show-biznesie.

