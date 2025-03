TYLKO U NAS! Andziaks chce kupić dom w Dubaju? Wygadała się przed kamerą

Andziaks i Luka to jedna z najpopularniejszych par youtuberów w Polsce. Małżonkowie od lat dzielą się swoim codziennym życiem i podróżami, które śledzą setki tysięcy fanów. Niedawno spędzili aż dwa miesiące w Dubaju – miejscu, które wyjątkowo przypadło im do gustu. Przed naszą kamerą Andziaks przyznała, że wspólnie z Luką rozważali zakup nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. A to nie wszystko.