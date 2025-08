Po udziale w kontrowersyjnym show "Królowa przetrwania" i głośnym rozstaniu z Maciejem Pelą, Agnieszka Kaczorowska znalazła się w samym centrum zainteresowania mediów. By tego było mało, w kuluarach zaczęło huczeć o jej zażyłości z Marcinem Rogacewiczem, który niebawem wystąpi z nią z kultowym tanecznym show Polsatu. Tylko u nas Agnieszka Kaczorowska zdobyła się na szczere wyznanie i otwarcie powiedziała o tej relacji.

Agnieszka Kaczorowska przerwała milczenie. Opowiedziała o zażyłości z Rogacewiczem

Gdy Agnieszka Kaczorowska ogłosiła rozstanie z Marcinem Pelą, fani gwiazdy "Klanu" nie tylko wprost dopytywali swoją ulubienicą o powody takiej decyzji, ale też doszukiwali się mężczyzny, który mógł skraść jej serce. Podczas gdy część podejrzewała, że Agnieszkę Kaczorowską i tańczącego z nią w "Tańcu z Gwiazdami" Filipa Gurłacza, łączy coś więcej niż wspólne treningi, inni żyli w przekonaniu, że aktorka związała się z kolegą po fachu, Marcinem Rogacewiczem. Plotki podsycały m.in. całuśne zdjęcia paparazzi Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza.

By tego było mało, artyści niebawem będą widywać się jeszcze częściej. Marcin Rogacewicz bowiem już niedługo weźmie udział w najnowszej odsłonie "Tańca z Gwiazdami", gdzie Agnieszka Kaczorowska od lat występuje w roli mentorki. Podczas jesiennej ramówki Polsatu, nasz reporter nawiązał do tanecznych popisów pary i zapytał Agnieszkę Kaczorowską wprost o jej relację z Marcinem Rogacewiczem i o to, jak ich prywatna znajomość wpłynie na walkę o Kryształową Kulę Programu.

Nie wiem jak to jest, bo nigdy tego nie doświadczyłam, więc trudno mi się wypowiedzieć na ten temat, jednocześnie jestem przekonana, że to jest może nawet trudniejsze - wyznała w rozmowie z naszym reporterem Agnieszka Kaczorowska.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze na temat Marcina Rogacewicza zdradziła nam Agnieszka Kaczorowska

