Jubileuszowa edycja "Tańca z gwiazdami" już tuż-tuż. Dokładnie 14 września 2025 roku punktualnie o godzinie 19:55 na antenie stacji Polsat po raz pierwszy zobaczymy na parkiecie wszystkie gwiazdy najnowszej odsłony tanecznego show. Wszystkie pary intensywnie przygotowują się do swojego debiutu, a w tym gronie są również Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin. Ostatnio odwiedziliśmy ich na treningu.

"Taniec z gwiazdami": Jaką uczennicą jest Barbara Bursztynowicz? Zdradza Michał Kassin

Barbara Bursztynowicz w programie "Taniec z gwiazdami" trafiła pod skrzydła niezwykle uzdolnionego i bardzo lubianego przez widzów tancerza, Michała Kassina. Ta dwójka od pierwszych chwil złapała ze sobą świetny kontakt i obydwoje nie ukrywają, że bardzo cieszą się, że produkcja show połączyła ich w parę.

Sympatia sympatią, ale jaką Barbara Bursztynowicz jest uczennicą? Właśnie to pytanie zadaliśmy podczas naszego wspólnego wywiadu Michałowi Kassinowi i wówczas aktorka szybko... zatkała uszy! A co wydarzyło się potem? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

Fot. Piętka Mieszko/AKPA

