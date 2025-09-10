Barbara Bursztynowicz przez lata była gwiazdą "Klanu", a teraz zobaczymy ją w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Prywatnie gwiazda od prawie 50 lat jest związana z Jackiem Bursztynowiczem i tworzą udany związek, a poznali się jeszcze na studiach. Podczas wywiadu Barbara Bursztynowicz nagle wspomniała o swoim mężu. Co powiedziała?

Reklama

Barbara i Jacek Bursztynowicz są razem prawie od 50 lat

Barbara Bursztynowicz jest szczęśliwie zamężna z aktorem Jackiem Bursztynowiczem od 1976 roku. Para poznała się na studiach aktorskich. Ona była wówczas na pierwszym roku, on na trzecim. Ich pierwsze spotkanie było na randce, na którą Barbara spóźniła się dwie godziny, mimo to Jacek cierpliwie na nią czekał, co bardzo jej zaimponowało.

Ich związek trwa już prawie pół wieku, małżonkowie przyznają, że nie ma jednej recepty na udane małżeństwo. Barbara mówiła, że trwa to dzięki „łutowi szczęścia” i wspólnemu odkrywaniu się na nowo, mimo że bywają kłótnie, to uznają je nawet za oczyszczające. W wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" podkreślili, że ich relacja opiera się na wzajemnym słuchaniu i trosce, i że udało im się pokonać trudności, dopasować się do siebie oraz wspólnie cieszyć się sukcesami.

Barbara Bursztynowicz szczerze o mężu

Barbara Bursztynowicz, nowa uczestniczka "Tańca z Gwiazdami", w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim opowiedziała o swojej relacji z mężem. Tych słów się nie spodziewacie. Okazuje się, że to bliscy namówili aktorkę, a teraz to jej mąż przejął obowiązki...

Bliscy też ponoszą tego konsekwencje, ale to ich wina, bo oni mnie namówili. Mój mąż musi przejąc obowiązki domowe. Robi to dobrze, na tym etapie mogłabym powiedzieć, że świetnie sobie radzi. Nie buntuje się. - powiedziała wprost Elżbieta Bursztynowicz

Co więcej, aktorka musiała nauczyć się odpuszczać, bo po wielogodzinnych treningach nie dałaby już rady zająć się domem:

Jest wieczny bałagan, ja jestem higienistką, estetką, pedantką, więc trudno to znoszę, ale odpuszczam, bo nie dałabym rady. - dodała aktorka

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Barbarą Bursztynowicz. Co jeszcze o swoim mężu powiedziała była gwiazda "Klanu"? Przed kamerą zaskoczyła szczerym wyznaniem.

Zobacz także:

Reklama