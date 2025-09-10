Barbara Bursztynowicz właśnie przygotowuje się do udziału w jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Aktorka wystąpi w programie u boku Michała Kassina. W rozmowie z naszym redaktorem opowiadała, jak wyglądają treningi. Nagle rozmowę przerwały jej koleżanki z programu.

Barbara Bursztynowicz wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"

Wielkimi krokami zbliża się premierowy odcinek najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". W programie weźmie udział plejada polskich gwiazd, w tym Barbara Bursztynowicz, którą widzowie doskonale znają z roli Elżbiety Chojnickiej w serialu "Klan". Aktorka intensywnie trenuje na sali razem ze swoim tanecznym partnerem, Michałem Kassinem. "Taniec z Gwiazdami" wystartuje już w najbliższą niedzielę, 14. września na antenie Polsatu.

Barbara Bursztynowicz o przygotowaniach do "Tańca z Gwiazdami"

Barbara Bursztynowicz znalazła chwilę między wyczerpującymi treningami na udzielenie wywiadu. Nasz reporter zapytał ją o emocje tuż przed premierą tanecznego show.

Rosną z dnia na dzień, rośnie niepokój. Nie należę do osób, które im bliżej premiery, tym bardziej się ekscytują i czekają na wynik... zaczęła Bursztynowicz.

Bursztynowicz nagle przerwała rozmowę i upomniała swoje koleżanki z programu, które przeszkadzały jej podczas wywiadu. Stanowczo zwróciła się do Katarzyny Zillmann i Janji Lesar, które były obecne na sali treningowej. Całą sytuację możecie zobaczyć, oglądając wideo.

