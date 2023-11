Jak już wiadomo zwycięzcami 7. edycji "Hotel Paradise" zostali Kori i Jacek, choć o mały włos na ścieżce lojalności nie stanęli Roch i Justyna. Widzowie programu są zadowoleni z takiego obrotu spraw, ponieważ nie darzyli Rocha zbyt wielką sympatią. Po finale wiele osób odwróciło się od uczestnika. Teraz w rozmowie z Party.pl Tori wyznała, co sądzi o zachowaniu przyjaciela w programie oraz czy wciąż utrzymuje z nim kontakt.

Wielkie finał 7. edycji "Hotel Paradise" jest już za nami jednak to, jak potoczyły się losy jego uczestników, wciąż interesują fanów programu. Największe emocje wzbudzał Roch, który jest postrzegany za jednego z najbardziej kontrowersyjnych uczestników programu. Wiele osób zarzuciła mu manipulacje i brak szczerości. Nawet Justyna, która była jego programową partnerką była w szoku, gdy dowiedziała się, że Roch z "Hotel Paradise" chciał rzucić kulą na ścieżce lojalności i cieszyła się, że to nie oni dostali szanse, żeby na niej stanąć.

W programie Roch miał bliskie relacje również z Tori, która tworzyła parę z Krzysiem. W rozmowie z Party.pl uczestniczka show zdradziła, co sądzi o zachowaniu jej przyjaciela po emisji odcinków oraz o hejcie, który go spotkał. Okazuje się, że 22-latka wciąż ma o nim dobre zdanie.

Jest mi go najzwyczajniej w świecie szkoda, bo poznałam go jako inną osobę. Oglądając to w telewizji, też bym go tak oceniła, no niestety. Natomiast mi osobiście niczego nie zrobił i dopóki mi jakaś osoba nie zajdzie za skórę, że osobiście mi coś zrobi to, dlaczego miałabym mieć do niej jakieś podstawy, żeby ją osądzać czy odrzucać, bo reszta osób uważa, że jest manipulatorem w stosunku do mnie, taki nie był

— wyznała Tori.