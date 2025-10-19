Tomasz Wygoda wyjawił, kto wygra w "Tańcu z Gwiazdami"
Tomasz Wygoda, juror "Tańca z Gwiazdami", został zapytany o swojego faworyta w programie. Choć pytanie mogło sprawić kłopot, odpowiedział bez wahania. Zdradził, kto jego zdaniem sięgnie po Kryształową Kulę – i zrobił to w swoim stylu, z humorem i klasą.
Tomasz Wygoda, jeden z najbardziej cenionych choreografów w Polsce i juror „Tańca z Gwiazdami”, nie ma wątpliwości, kto sięgnie po Kryształową Kulę w tej edycji programu. W rozmowie z naszym portalem został zapytany, kto jego zdaniem ma największe szanse na zwycięstwo — i choć mógłby uciec od odpowiedzi, zareagował błyskawicznie.
Kto wygra w "Tańcu z Gwiazdami"? Tomasz Wygoda wyjawił
Po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" zapytaliśmy Tomasza Wygodę, czy ma już faworytów w tanecznym show? Okazuje się, że po 5 odcinku sprawa jest dosyć jasna.
Ja w tej edycji pozwalam sobie, żeby mówić. Ja dałem dzisiaj cztery dziesiątki... to już można mówić, że na podstawie tego dzisiejszego odcinka, doceniam co najmniej cztery pary (...), ale nie wiem, co się wydarzy
Juror zaapelował do widzów, aby nie bali się zmieniać zdania co do swoich faworytów.
Bądźcie uważni i wtedy wygra najlepszy
Całe wideo powyżej.
Zobacz także: