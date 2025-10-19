Tomasz Wygoda, jeden z najbardziej cenionych choreografów w Polsce i juror „Tańca z Gwiazdami”, nie ma wątpliwości, kto sięgnie po Kryształową Kulę w tej edycji programu. W rozmowie z naszym portalem został zapytany, kto jego zdaniem ma największe szanse na zwycięstwo — i choć mógłby uciec od odpowiedzi, zareagował błyskawicznie.

Kto wygra w "Tańcu z Gwiazdami"? Tomasz Wygoda wyjawił

Po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" zapytaliśmy Tomasza Wygodę, czy ma już faworytów w tanecznym show? Okazuje się, że po 5 odcinku sprawa jest dosyć jasna.

Ja w tej edycji pozwalam sobie, żeby mówić. Ja dałem dzisiaj cztery dziesiątki... to już można mówić, że na podstawie tego dzisiejszego odcinka, doceniam co najmniej cztery pary (...), ale nie wiem, co się wydarzy - powiedział Tomasz Wygoda.

Juror zaapelował do widzów, aby nie bali się zmieniać zdania co do swoich faworytów.

Bądźcie uważni i wtedy wygra najlepszy - podsumował juror 'Tańca z Gwiazdami'.

