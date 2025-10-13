Piąty odcinek „Tańca z Gwiazdami” obfitował w poruszające chwile. W centrum emocjonalnego wiru znalazł się Marcin Rogacewicz, który wraz ze swoją taneczną partnerką Agnieszką Kaczorowską zaprosił na parkiet wyjątkowego gościa, którym była jego własna mama, Ewa. Ten występ miał dla aktora szczególne znaczenie, bo po ponad 12 latach rozłąki z matką, wspólny taniec stał się symbolicznym momentem pojednania. A jak taneczne show pary oceniła Tomasz Wygoda?

Tomasz Wygoda szczerze o występie Kaczorowskiej i Rogacewicza

Marcin Rogacewicz, Agnieszka Kaczorowska i mama aktora zatańczyli walca wiedeńskiego. Już w trakcie tańca można było zauważyć narastające emocje. Jednak to, co wydarzyło się tuż po występie, przerosło wszelkie oczekiwania. Aktor nie powstrzymał łez i zalał się łzami na oczach widzów i jurorów. Wzruszenia nie ukrywała także Kaczorowska. Jury zareagowało entuzjastycznie na występ i trio otrzymało łącznie 37 punktów.

Tomasz Wygoda w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim podsumowuje ten występ i mówi wprost:

Widzimy, jak taniec potrafi pomagać w sytuacjach trudnych, ja nie chce już użyć słowa... terapeutycznie, ale jak potrafi leczyć, jak potrafi sklejać. Jakim jest plastrem gęstym i jak to wszystko jednoczy. powiedział Tomasz Wygoda

Juror nie ukrywa, że emocjonalne występy Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza dają do myślenia:

Widać, co się między tymi osobami wydarza, tu na parkiecie, ale coś się tam głęboko wypełnia... Oni nas tego uczą.

Obejrzyjcie całą rozmowę z Tomaszem Wygodą. Co jeszcze zdradził na temat występu Kaczorowskiej i Rogacewicza?

