Piąty odcinek "Tańca z gwiazdami" był dla wszystkich uczestników szczególnie wyjątkowy, ponieważ mogli wystąpić z najbliższymi. Największym echem niewątpliwie odbiła się choreografia Bagiego, Magdaleny Tarnowskiej i siostry youtubera - Matyldy. W wywiadzie dla Party.pl Tomasz Wygoda opowiedział o swoich spostrzeżeniach na temat dziewczynki.

Tomasz Wygoda szczerze o siostrze Mikołaja Bagińskiego

Fani Bagiego bez dwóch zdań doskonale znają jego siostrę Matyldę, którą ten chętnie angażuje w wiele swoich projektów. Towarzyszyła mu ona również w pierwszych odcinkach "Tańca z gwiazdami", energicznie dopingując go na widowni. Dziewczynka ma zespół Downa, co jednak nie stanowi dla niej żadnej przeszkody w realizowaniu marzeń.

YouTuber pokazał na przestrzeni lat, że zbudował z Matyldą wyjątkowo silną więź, zatem nic dziwnego, że to właśnie ją zaprosił do rodzinnego odcinka "Tańca z gwiazdami". Wspólnie oczarowali całą Polskę i zgarnęli okrągłe 40 punktów! W rozmowie z naszym reporterem jeden z jurorów, Tomasz Wygoda, powiedział, co sądzi o Matyldzie, podkreślając, jak pełną emocji, wrażliwą i szczerą osobą jest.

To, co zrobiła Matylda i w ogóle takie osoby jak Matylda, mają tak niesamowitą szczerość. (...) Matylda w tym solo tańcu pokazała coś takiego, żebyśmy popatrzyli na tych ludzi jako na osoby, które mają pewien dar jakiś anielski. Nie mają takich uwarunkowań, jak my. Często jesteśmy popsuci w kombinowaniu, w licytowaniu się, kogo bardziej pokochamy i za co, a oni kochają bezwarunkowo

Tomasz Wygoda wspomniał też o własnym dzieciństwie i przyjaciółce, której wiele zawdzięcza.

Mikołaj "Bagi" Bagiński zatańczył z siostrą Matyldą! fot: Wojciech Olkusnik/East Warszawa

