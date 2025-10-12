Katarzyna Zillmann, znana sportsmenka i uczestniczka programu „Taniec z gwiazdami”, ponownie przyciągnęła uwagę mediów i widzów. Tym razem nie tylko swoją aktywnością na parkiecie, lecz także rodzinnym wystąpieniem w programie śniadaniowym „Halo tu Polsat”. Wraz z partnerką Julią Walczak oraz mamą Ludwiką Zillmann pojawiła się w studiu telewizyjnym. Opowiedziały o swojej wyjątkowej relacji. To własnie z mamą Katarzyna Zillmann już dzisiaj zatańczy w rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami".

Katarzyna Zillmann o relacji z Julią Walczak

Katarzyna Zillmann i Julia Walczak nie pierwszy raz pojawiły się publicznie razem. Para nie ukrywa swojej relacji, a wręcz przeciwnie - z dumą pokazuje ją światu. W „Halo tu Polsat” zdradziły, że poznały się w ośrodku sportowym w Wałczu w 2020 roku. To Julia "zagadała" jako pierwsza, proponując Katarzynie wspólne pływanie w kanadyjce.

Mama Katarzyny Zillmann o relacjach z partnerką córki

Ludwika Zillmann jest niezwykle wspierająca dla Katarzyny. Julię Walczak traktuje jak swoją drugą córkę. Podczas wizyty w programie śniadaniowym mistrzyni olimpijska z uśmiechem opowiedziała o relacji swojej ukochanej z mamą:

Jak ja przedstawiałam kolejne dziewczyny aż w końcu Julię, to mama coraz bardziej była zadowolona, bo to dodawało nam do życia. Ja jestem niespokojna, a jak mamusia poznałaś Julię, to bardziej... woli z nią rozmawiać o niektórych rzeczach.

To jest moja druga córka wyznała Ludwika Zillmann.

Julia Walczak nie ukrywała, że dużo wspólnego z mamą ukochanej:

My mamy dużo wspólnych tematów. Lubimy zdrowe żywienie, lubimy wiedzieć, na czym najlepiej smażyć.

Ona mnie uczy, jak tam zdrowo się odżywiać, a ja jej słucham! dodała Pani Ludwika.

Mama Katarzyny Zillmann o jej coming oucie

8 października Katarzyna Zillmann i Julia Walczak świętowały Międzynarodowy Dzień Lesbijek. W "Halo tu Polsat" Maciej Kurzajewski zapytał Ludwikę Zillmann o coming out córki:

Ja się dziwie, że w ogóle są takie pytania. Mnie się wydaje, że to powinno być takie normalne. Są ludzie dobrzy, są źli, są czarni, są biali. Dlaczego to jest takie wielkie halo? Normalnie pracuje, normalnie się uczy, oddaje teraz podatki do państwa, więc to równość, powinna być równość. Szanujmy się i szanujmy każdego obywatela

Katarzyna Zillmann podkreśliła, że absolutnie nie miała trudności, by poinformować mamę o swojej orientacji. W ich rodzinnym domu to nigdy nie było problemem:

Nie absolutnie nie, bo tutaj tak jak widzicie mamusia jest absolutnie divą w tematach światopoglądowych i my nie miałyśmy nigdy żadnych tabu przed sobą. Jeśli chodzi o tematy edukacji seksualnej to wszystko było od razu na stole.

Katarzyna Zillmann zdradza tajemnice mamy przed kamerami

Uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" nie kryła również dumy ze swojej mamy, przyznając przed kamerami:

Ja uwielbiam też mamę przede wszystkim za to, jak ona potrafi o siebie dbać, jak bierze przykład z tego, że trzeba uprawiać aktywność fizyczną, jak chodzimy na kijki razem, jak trenujemy na tych siłowniach

Dziś Ludwika i Katarzyna Zillmann zatańczą w odcinku rodzinnym "Tańca z Gwiazdami". Mistrzyni olimpijska nie ukrywała, że taniec również jest jedną z ulubionych czynności jej mamy. Wyjawiła, że Ludwika Zillmann opuszcza parkiet zawsze jako ostatnia! Już nie możemy się doczekać tego niezwykłego występu.

