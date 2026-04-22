Ostatni odcinek "Tańca z gwiazdami" nieźle namieszał. Uczestnicy zamienili się parami, co jak się okazało, w wielu przypadkach wyszło na dobre. Na parkiecie przede wszystkim zachwycili Gamou Fall i Magda Tarnowska, którzy zatańczyli gorące paso doble, za które zgarnęli 40 punktów. Internet oszalał na punkcie ich choreografii, a co uważa o niej Tomasz Wygoda?

Tomasz Wygoda zachwycony Gamou Fall

Aktor i model, Gamou Fall, od samego początku jest uznawany za niekwestionowanego faworyta obecnej edycji "Tańca z gwiazdami". W każdym odcinku radzi sobie wręcz doskonale i nawet zmiana partnerki nie zachwiała jego pozycji... a wręcz przeciwnie.

W rozmowie z naszą reporterką Tomasz Wygoda przyznał wprost, że to właśnie choreografia Gamou i Magdy w minioną niedzielę najbardziej skradła jego serce. Juror szczególnie nie mógł się nachwalić aktora, od którego, w jego opinii, inni mogą się wiele nauczyć.

Widzieliście, jak piękne połączenie techniki, rozmiaru, wysokości Gamou, jego specyficznej, charakterystycznej urody, wyglądu, tych kolorów czerwonych do jego skóry. To było coś tak pięknego, tak podziemnego. Ja dzisiaj porównałem to do mitologii, do Hadesu i ona jak ta Primavera, którą musi oddać Demeter na wiosnę, no to było piękne i to już wiem, że Magda też się do tego przyczyniła. Wspaniale zrobiona choreografia z tym zatrzymaniem, moc zatrzymania u góry, powolne opuszczenie

Wygoda zauważył również, że Gamou świetnie zapanował nad... złością. Juror odniósł się także do coraz częściej powtarzalnego schematu, w którym program opuszczają dwie pary. Czy jego zdaniem to się utrzyma?

