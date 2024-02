Tomasz Karolak jest jednym z uczestników, który bierze udział w "Czas na show. Drag me out". To zupełnie nowy format, który pokaże publiczności świat drag queen. Uczestnicy będą starać się odnaleźć w artystycznym świecie i podołać scenicznym wyzwaniom, z którymi mierzą się drag queens. Córka Tomasza Karolaka jest dumna z ojca, że podjął się tego projektu.

Reklama

Córka jest dumna z Tomasza Karolaka

Wśród uczestników "Drag me out" znaleźli się m. in. mąż Katarzyny Skrzyneckiej Marcin Łopucki czy Tomasz Karolak. Pod okiem mentorek (profesjonalnych drag queens) nauczą się sztuki makijażu, performancu i zderzą swoje męskie "ja" z zupełnie obcym dla siebie światem. W rozmowie z Party.pl, Tomasz Karolak przyznał, że jego nastoletnia córka Lena była z niego dumna, gdy zobaczyła go podczas przygotowań do programu:

Jak ona zobaczyła swojego ojca, który próbuje otworzyć się na inność, bo taka jest prawda to była ze mnie dumna. I ja też jestem dumny, że ona jest ze mnie dumna.

Co jeszcze zdradził nam na temat reakcji swojej córki? Zobaczcie nasze nowe wideo.

Reklama

Zobacz także: Rusza „Drag Me Out” z Muchą i Szpakiem