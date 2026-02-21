Decyzja Agnieszki Woźniak-Starak o powrocie do stacji TVP, z którą przez lata była zawodowo związana, od początku budziła ogromne emocje. Tym razem dziennikarka postanowiła jednak nie zostawiać miejsca na domysły. W rozmowie z nami szczerze opowiedziała o kulisach swojego wyboru.

Agnieszka Woźniak-Starak o kulisach przejścia do TVP

Nasza reporterka zapytała wprost, czym spowodowany był powrót Agnieszki Woźniak-Starak do TVP? Jak podkreśliła, była to decyzja podjęta pod wpływem chwili.

U mnie takie życiowe decyzje zazwyczaj przychodzą dość spontanicznie. O TVP myślałam już wcześniej - prowadziliśmy luźne rozmowy, wymienialiśmy się różnymi pomysłami. Natomiast propozycji programu śniadaniowego zupełnie się nie spodziewałam. Byłam przekonana, że ten etap mam już za sobą. I szczerze mówiąc, było mi z tego powodu trochę przykro, bo programy śniadaniowe prowadzę właściwie przez całe życie i naprawdę bardzo je lubię - zdradziła prezenterka.

To było bardzo spontaniczne. Przyszłam jako gość do 'Pytania na śniadanie' i atmosfera była naprawdę świetna. Program prowadzili Grzegorz Dobek i Marta Surnik - byli przesympatyczni. W pewnym momencie zaczęli żartować: 'Aga, może wrócisz?'. Odpowiedziałam pół żartem, pół serio: 'Hmm, czemu nie?' - zdradziła nam Agnieszka Woźniak-Starak.

Co wydarzyło się później? Koniecznie zobaczcie w naszym wideo!

Agnieszka Woźniak-Starak na ramówce TVP Agnieszka Woźniak-Starak na ramówce TVP, fot. VIPHOTO/East News

