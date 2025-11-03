Programowa relacja Agaty i Kuby w "Hotelu Paradise" od początku zapowiadała się niczym scenariusz komedii romantycznej. Po burzliwej relacji z Olą, chłopak modlił się o partnerkę "idealną", a rajski bóg szybko wysłuchał jego pragnień. Agata od razu zawróciła uczestnikowi w głowie, a ich silna więź sprawiła, że wspólnie wygrali show. Teraz zwyciężczyni 11. edycji "Hotelu Paradise" w rozmowie z naszą reporterką, wróciła pamięcią do jednej z najbardziej kontrowersyjnych scen w rajskim hotelu ze swoim udziałem. Mowa oczywiście o wyznaniu, że w przeszłości zdecydowała się na zbliżenie... dla dóbr materialnych.

Agata z "Hotelu Paradise" tłumaczy się ze zbliżenia w zamian za dobra materialne

Od wielkiego finału 11. edycji rajskiego hotelu minął niemal tydzień, ale emocje związane z produkcją nie opadły. Głośno mówi się nie tylko o samych okolicznościach rozstania Agaty i Kuby z "Hotelu Paradise", ale też odmienionej formie finałowego odcinka. Warto przypomnieć, że pierwszy raz w historii programu finalistom zostały wyemitowane fragmenty z ich udziałem w show, które mogłyby podważyć łączącą ich silną więź.

To właśnie wtedy produkcja przypomniała Kubie i Agacie pamiętny wieczór, podczas którego Agata z "Hotelu Paradise" namiętnie całowała się z Alex oraz wyznała, że w przeszłości skusiła się na stosunek w zamian na dobra materialne.

Miałem ją za taką grzeczniejszą dziewczynę, a nagle okazuje się, że miała jakieś stosunki seksualne za korzyści majątkowe - grzmiał w programie Kuba.

Teraz w rozmowie z naszą reporterką Agata odniosła się do swojego programowego wyznania, który wywołał burzę w przestrzeni publicznej.

Agata z "Hotelu Paradise" przerwała milczenie. Tak komentuje swoje kontrowersyjne wyznanie w programie

W najnowszej rozmowie z naszą reporterką Agata i Kuba z "Hotelu Paradise" nie tylko zdradzili kulisy programu, ale też nawiązali do zachowań innych graczy. Agata również tak oceniła swoje wyznanie na temat zbliżeń w zamian za korzyści materialne:

Tak kochani chodziło o to, że kobiety wykorzystując swoją damską energię często używają trików kobiecych, żeby coś osiągnąć w relacji ze swoim partnerem. Nie chodziło i pros****owanie się.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze nam zdradziła.

