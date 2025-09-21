To ona skradła jego serce! Tomasz Wygoda tuż po "Tańcu z gwiazdami" wygadał się przed naszą kamerą
Za nami premierowy odcinek jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami". Tuż po nim mieliśmy okazję porozmawiać z jednym z jurorów, Tomaszem Wygodą, który zdradził nam, która tańcząca gwiazda zrobiła na nim największe wrażenie. Bez wahania od razu ją wskazał. O kim mowa? Sprawdźcie szczegóły!
Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" wystartowała z przytupem. Niesamowite występy gwiazd i wyjątkowe niespodzianki z okazji jubileuszu 20-lecia programu w polskiej telewizji sprawiły, że taneczne show po raz kolejny przyciągnęło przed telewizory tłumy widzów. A który występ najbardziej spodobał się jurorowi Tomaszowi Wygodzie? Zdradził to przed naszą kamerą!
"Taniec z gwiazdami". Tomasz Wygoda o występach gwiazd. Kto skradł jego serce?
Już po pierwszym odcinku jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami" wiadomo, że poziom wśród tańczących gwiazd będzie naprawdę wysoki i trudno wskazać jednego faworyta. Świetnie poradzili sobie między innymi Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, czy Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.
W rozmowie z nami Tomasz Wygoda wskazał jednak występ innej gwiazdy. Nie ukrywał, że to właśnie ona swoim tańcem w premierowym odcinku "Tańca z gwiazdami" skradła jego serce - i nie tylko jego, ale także pozostałych jurorów!
Ona ma coś takiego dobrego, że kruszejemy wkoło
O kogo chodzi? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!
