Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" wystartowała z przytupem. Niesamowite występy gwiazd i wyjątkowe niespodzianki z okazji jubileuszu 20-lecia programu w polskiej telewizji sprawiły, że taneczne show po raz kolejny przyciągnęło przed telewizory tłumy widzów. A który występ najbardziej spodobał się jurorowi Tomaszowi Wygodzie? Zdradził to przed naszą kamerą!

"Taniec z gwiazdami". Tomasz Wygoda o występach gwiazd. Kto skradł jego serce?

Już po pierwszym odcinku jubileuszowej edycji "Tańca z gwiazdami" wiadomo, że poziom wśród tańczących gwiazd będzie naprawdę wysoki i trudno wskazać jednego faworyta. Świetnie poradzili sobie między innymi Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, czy Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.

W rozmowie z nami Tomasz Wygoda wskazał jednak występ innej gwiazdy. Nie ukrywał, że to właśnie ona swoim tańcem w premierowym odcinku "Tańca z gwiazdami" skradła jego serce - i nie tylko jego, ale także pozostałych jurorów!

Ona ma coś takiego dobrego, że kruszejemy wkoło - wyznał przed naszą kamerą

O kogo chodzi? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

