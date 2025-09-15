Ruszyła 17. edycja "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie. W pierwszym odcinku na parkiecie zobaczyliśmy 11 par, które powalczą o Kryształową Kulę (żadna nie odpadła), a wśród nich znaleźli się Tomasz Karolak oraz Izabela Skierska. Wszyscy, którzy liczyli na dużą dawkę humoru ze strony aktora, nie mogą być zawiedzeni. Co jednak z samym tańcem i umiejętnościami gwiazdora? Tomasz Wygoda ma do niego apel!

Tomasz Wygoda bez ogródek o Tomaszu Karolaku

Tomasz Karolak i Izabela Skierska za swoją cha chę w 1. odcinku "Tańca z Gwiazdami" zdobyli tylko 23 punkty, przez co uplasowali się na samym dole tabeli jurorskiej. Widzowie są jednak zachwyceni luzem i swobodą aktora, który wniósł do programu dużo humoru.

Jak na występ Karolaka zareagował Tomasz Wygoda? Juror programu w rozmowie z Party.pl ma dla gwiazdora "rodzinki.pl" pewną radę, która może mu pomóc zajść daleko... I trudno się z nią nie zgodzić!

Taniec jest potrzebny, tańca było mniej, ale ile było śmiechu... zaczął swoją wypowiedź Tomasz Wygoda

Zobaczcie rozmowę z Wygodą powyżej! Zgadzacie się z sędzią?

