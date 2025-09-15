Katarzyna Zillmann nie ukrywa radości związanej ze swoim udziałem w "Tańcu z Gwiazdami", Tuż po swoim występie wyznała przed kamerami: "Dla mnie to jest coś, co wydaje mi się, że czekałam na to całe życie", a jak jej występ na parkiecie ocenia Tomasz Wygoda? Przed kamerami Party.pl nie ukrywał:

Jestem respect i bardzo zainteresowany, co będzie dalej.

Tomasz Wygoda o Katarzynie Zillmann w "Tańcu z Gwiazdami"

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar stworzyły pierwszy w historii kobiecy duet w polskim "Tańcu z Gwiazdami". W pierwszym odcinku otrzymały najwyższą punktację od jurorów, i chociaż nie było "czterech dziesiątek", to bezsprzecznie zdeklasowały konkurencję. Czy mistrzyni olimpijska okaże się czarnym koniem tej edycji? Oto jak ocenił ją Tomasz Wygoda w rozmowie z Party.pl:

Kasia ona jest tak smaczna, tak ciepła, ten jej uśmiech (...) i ma silne ciało, co mnie bardzo zaskakuje, bo ona jest bardzo mocna ale jednocześnie jej ciało jest skoordynowane, ona pokazała takie płynne ruchy. Często sportowcy, osoby bardzo silne fizycznie mają to zablokowane, bo mają krótkie ruchy, ona tego ograniczenia nie ma, ja jestem respect i bardzo zainteresowany, co będzie dalej.

Cały wywiad z Tomaszem Wygoda dostępny jest w wideo powyżej.

