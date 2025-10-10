Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poznali się w 2018 roku przy okazji trzeciej edycji ślubnego show. Są najpiękniejszym dowodem na to, że zawsze warto dać szansę miłości. Doczekali się dwójki dzieci. Anita ze wzruszeniem opowiedziała nam o Biance i Jerzyku.

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o macierzyństwie

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mają niesamowitą historię miłości. Poznali się dzięki programowemu eksperymentowi, który okazał się być wstępem do wielkiej miłości. Ich szczęście niestety zostało zachwiane ze względu na nagłą chorobę mężczyzny. Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" choruje na nowotwór mózgu. Ostatnie tygodnie spędzał w szpitalu. To trudny czas dla całej rodziny. Anita wyznała, że dzieci nie wiedzą, z jak trudnym przeciwnikiem mierzy się ich tata.

W wywiadzie dla Party.pl, Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" otworzyła się na temat macierzyństwa:

Na pewno pojawienie się na świecie dzieci to jest taki ogrom miłości, którego ja nigdy nie przeżyłam. Oni są dla mnie najważniejsi w życiu i jak Jerzyk i Bianka pojawili się na świecie to wszystko się przewartościowało, wszystko obraca się wokół nich.

Nie ukrywa też, że by było duże wyzwanie dla ich związku z Adrianem. Poznajcie ich historię. Rozmowa z Anitą Szydłowską dostępna jest w materiale powyżej.

