„Oni są jeszcze mali, nie wiedzą, co to za diagnoza” – Anita ze „ŚOPW” o glejaku Adriana i rozmowie z dziećmi
Anita i Adrian, znani z programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”, mierzą się z najtrudniejszym momentem w swoim życiu. Mąż uczestniczki show choruje na agresywnego glejaka mózgu, a Anita zdecydowała się opowiedzieć, jak przekazała ich dzieciom dramatyczną prawdę o stanie zdrowia ojca.
Adrian Szymaniak usłyszał diagnozę, która przewróciła życie jego i jego rodziny do góry nogami — glejak mózgu IV stopnia. To jeden z najbardziej złośliwych nowotworów, rozwijający się w błyskawicznym tempie.
Szczere słowa Anity ze "ŚOPW"
Początkowo Adrian zaczął odczuwać niepokojące objawy: intensywne bóle głowy, wymioty, omamy wzrokowe. Z czasem jego stan się pogarszał, aż w końcu trafił do szpitala. Tam przeszedł pierwszą operację usunięcia guza. Niestety, krótko po zabiegu pojawiły się powikłania – w tym krwiak – i konieczna była kolejna operacja. Planowana chemio‑ i radioterapia została wstrzymana, gdyż podczas kontrolnych badań wykryto wznowę nowotworu. Co gorsza, pojawiła się nowa, większa zmiana. Adrian musiał ponownie trafić na stół operacyjny, by ratować swoje życie.
W rozmowie z naszym portalem Anita opowiedziała nam, jak wygląda życie rodzinne po diagnozie. Podkreśliła, że dzieci są jeszcze małe i nie do końca rozumieją, czym jest glejak.
Oni są jeszcze na tyle mali, że nie wiedzą, co to jest za diagnoza i też nie warto ich tym wszystkim obarczać
Anita podkreśliła, że najważniejsze było dla niej, by zachowywać rutynę, normalność i pozytywne wspomnienia.
Całą rozmowę można zobaczyć w powyższym wideo.
