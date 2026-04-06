Doda to jedna z najbardziej wpływowych i opiniotwórczych gwiazd polskiego show-biznesu, która od dekad obecna jest w branży. W jednym z ostatnich wywiadów z Pomponikiem zdecydowała się zabrać głos o Bagim, odnosząc się do jego szerokiej działalności w Internecie. Co sądzi o influencerze?

Doda szczerze o Bagim

Mikołaj "Bagi" Bagiński to jeden z najbardziej znanych polskich influencerów. W ostatnim roku poszerzył grono swoich fanów o polskich telewidzów, biorąc udział w kultowym tanecznym show Polsatu "Taniec z Gwiazdami". Co więcej, zdobył sobie uznanie zarówno jury, jak i oglądających, wygrywając Kryształową Kulę w parze z tancerką Magdaleną Tarnowską. Relacja influencera z tancerką z programu wciąż obserwowana jest przez media, a ostatnio paparazzi przyłapali Bagiego i Magdę po odcinku "Tańca z Gwiazdami".

Bagi cały czas rozwija swoją karierę, podejmując się kolejnych projektów, a także utrzymując stały kontakt ze swoimi fanami w mediach społecznościowych. Jego działalność skomentowała sama Doda.

Nie oglądałam za dużo jego filmików, natomiast wydaje się być pozytywną osobą powiedziała Doda Pomponikowi.

Co więcej, wokalistka wskazała, że młody twórca internetowy bardzo zaimponował jej gotowością do działania i dobrym sercem. Bagi był jednym z pierwszych, który po apelu Dody zimą osobiście ruszył do schronisk pomagać zwierzętom i nagłaśniać problem bezdomności psów, szczególnie w obliczu mrozów.

Bardzo szanuję go za to, że jako jeden z 60% których nominowałam, od razu poszedł do schroniska i zrobił swoją robotę. Bardzo ładnie, szlachetnie. Gratuluje i pozdrawiam przyznała Doda.

Doda nie ustaje w walce o zwierzęta

Warto zaznaczyć, że mimo głośnej akcji pomocowej zwierzętom narażonym na mrozy w schroniskach, a także piętnowaniu przez artystkę tak zwanych patoschronisk, Doda nie ustaje w zajmowaniu się tak ważnym społecznym tematem. Na bieżąco udostępnia w swoich mediach społecznościowych najważniejsze informacje o schroniskach i zwierzętach w nich przebywających.

Co więcej, Doda mocno zaangażowała się również w prawny aspekt postrzegania bezdomności zwierząt w Polsce. Właśnie z tego względu Doda stanęła na czele protestu przed sejmem. Podczas wydarzenia gwiazdę wsparły między innymi aktorka Anna Karcz, Edyta Herbuś i dziennikarka Agata Młynarska.

Doda o świątecznym cateringu Magdy Gessler. Nie hamowała się Wojciech Olkusnik/East News