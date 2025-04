To już naprawdę ostatnia prosta 16. edycji "Tańca z gwiazdami". Po tym, jak w ćwierćfinale pożegnaliśmy Blankę i Mieszka Masłowskiego, w programie pozostały już tylko cztery pary - Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz, Ada Borek i Abert Kosiński, Tomasz Wolny i Daria Syta oraz Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke.

A co mogło wpłynąć na to, że to właśnie Blanka i Mieszko niespodziewanie pożegnali się z programem? Tuż po odcinku zapytaliśmy o to Rafała Maseraka. Juror "Tańca z gwiazdami" szczerze odpowiedział.

Rafał Maserak komentuje odpadnięcie Blanki z "Tańca z gwiazdami"

Blanka regularnie zgarniała najwyższe noty od jury i cieszyła się ogromną sympatią widzów, jednak w ćwierćfinale "Tańca z gwiazdami" nie wszystko poszło po myśli piosenkarki. Jurorzy stwierdzili, że były to najsłabsze występy w jej wykonaniu, a to niestety przełożyło się na niższe oceny. Tym samym Blanka i Mieszko uplasowali się na dole tabeli, tuż przed Tomaszem Wolnym i Darią Sytą. Niestety, nie pomogły też głosy widzów i piosenkarka musiała opuścić taneczne show.

W rozmowie z naszym reporterem Rafał Maserak powiedział wprost, co mogło wpłynąć na odpadnięcie Blanki z "Tańca z gwiazdami".

W tygodniu Blanka najwyraźniej odpuściła sobie i to był jej najsłabszy odcinek stwierdził Rafał Maserak

Co jeszcze na ten temat zdradził nam juror "Tańca z gwiazdami"? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

