Finał "Farmy" zakończył się dla Aksela mocnym, podwójnym uderzeniem, bo wygrał program i jednocześnie zgarnął "Złoty Kłos Publiczności", czyli wyróżnienie od widzów. Na chwilę po ogłoszeniu werdyktu zrobiło się naprawdę emocjonalnie, a w centrum wydarzeń znaleźli się nie tylko on, ale też jego rodzice. Teraz Wojtek, który zajął 2. miejsce komentuje wygraną Aksela. Padły wymowne słowa.

Aksel wygrał 5. edycję "Farmy"

Aksel był na "Farmie" niemal od początku, a w finale nie dał rywalom szans. Oprócz samego zwycięstwa dołożył jeszcze nagrodę sympatii widzów, czyli "Złoty Kłos Publiczności", przyznawany w głosowaniu na ulubionego farmera organizowanym przez Bagiego. W pakiecie zwycięzcy znalazły się też "Złote Widły" oraz czek na 160 tysięcy złotych.

Aksel w programie wielokrotnie poruszał swoją historią i nie ukrywał, że bardzo zależy mu na akceptacji jego taty, a jego marzeniem jest to, aby usłyszeć, że jest z niego dumny. Ostatecznie przeszedł on długą drogę i udało mu się spełnić to marzenie. W sieci nie barkowało sugestii, że "poruszająca historia" mogła przyczynić się do zwycięstwa, a jak sądzi Wojtek?

Aksel wygrał "Farmę" przez smutną historię? Wojtek odpowiada

Wojtek zabrał głos po zakończeniu "Farmy" i w rozmowie z reporterką Party.pl ujawnił, co sądzi o wygranej Aksela w 5. edycji "Farmy".

Miałem to z tyłu głowy, bo u niej było widać tą przemianę, tutaj miał swoje historie, młody chłopak, historia rodzinki tego wszystkiego, to, że chciał coś udowodnić. - wyznał Wojtek

Czy historia Aksela miała wpływ na wygraną w "Farmie"? Wojtek mówi wprost:

Też duży na pewno wpływ. jest takich chłopakiem zwariowanym, otwartym i należało mu się, bo chłopak zmienił się. Ja go osobiście bardzo lubię. Nie miałem z nim jakichś spięć i konfliktów. (...) oby to wykorzystał. Ma swoje 5 minut, oby nie stracił tego. dodał Wojtek po 'Farmie'

fot. Paweł Wrzecion/AKPA