Nowy format "The Traitors. Zdrajcy" błyskawicznie stał się hitem na całym świecie, a w tym sezonie ten format po raz pierwszy pojawi się w TVN. Prowadzącą program została Malwina Wędzikowska. Stylistka i prezenterka nie ukrywa, że informacja o poprowadzeniu programu przyszła do niej niespodziewanie. Początkowo sama nie mogła w to uwierzyć...

Malwina Wędzikowska o wygranym castingu na prowadzącą "The Traitors. Zdrajcy"

Program "The Traitors. Zdrajcy" zadebiutuje na antenie TVN w środę 28 lutego o godz. 21.35. Do wygrania jest nawet 500 tys. zł, a emocje będą ogromne. W pierwszym odcinku programu Malwina Wędzikowska przedstawi uczestnikom zasady gry. A jak ona sama zareagowała na informację, że poprowadzi "The Traitors. Zdrajcy"? Prezenterka wszystko zdradziła w wywiadzie z Bartoszem Sekleckim dla Party.pl

Mam wrażenie, że jestem w jakimś śnie od kilku tygodni, ponieważ ta cała przygoda zaczęła się, kiedy dostałam zaproszenie na casting i produkcja wysłała mi zajawkę. Pamiętam, jechałam wtedy do mojej mamy na nagrania do 'Gogglebox'. Musiałam zjechać na pobocze, ochłonąć i to był taki strzał: ja tak chce to zrobić. To jest totalnie w moim stylu. Uwielbiam psychologiczne seriale, psychologiczne programy. powiedziała Malwina Wędzikowska

Malwina Wędzikowska nie ukrywa, że pierwsze rozmowy z uczestnikami były najtrudniejsze:

To jest klucz prowadzącego, żebym ja właściwie wybrała. Żebym wybrała osobę, która sprosta psychicznie, która umie kłamać, dla której manipulacja nie jest niczym zaskakującym dodała prowadząca nowy hit TVN

Zobaczcie, co jeszcze powiedziała Malwina Wędzikowska na temat "The Traitors. Zdrajcy"...

