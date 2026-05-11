Choć finał 8. sezonu "Sanatorium miłości" za nami, to w mediach wciąż nie milkną echa zarówno o uczestnikach programu, jak i sytuacjach, które telewidzowie mogli oglądać przez ostatnie tygodnie. W najnowszym wywiadzie dla Party.pl Emilia odniosła się do ostrego komentarza pokierowanego w jej stronę od Teresy. Odgryzła się?

Emilia z "Sanatorium miłości" szczerze o ostrym komentarzu Teresy

Emilia w "Sanatorium miłości" bez wątpienia znalazła sympatię, jaką stał się dla niej Henryk R. Mimo że Henryk interesował się innymi kobietami, a nawet zaprosił na randkę nie Emilię, a Ewę, kobieta posłuchała się serca i bardzo szybko mu wybaczyła. Już nazajutrz wszyscy kuracjusze mogli zobaczyć, jak przy przygotowywaniu wspólnie śniadania nie szczędzili sobie czułości. Był to impuls to bezpośredniego komentarza Teresy z Tarnobrzega, która całą sytuacją skomentowała wówczas w słowach:

Emilka mnie bardzo zawiodła. Nie myślałam, że kobieta może się tak nie szanować. Ja uważam, że została upokorzona i ja bym do takiego faceta się nie odezwała nigdy.

Czy Teresa z "Sanatorium miłości" pozwoliła sobie na za dużo? Emilia zapytana przez dziennikarza Party.pl o gorzkie słowa koleżanki z programu, postawiła sprawę jasno, nie ukrywając swoich uczuć.

Uważam, że wszystkie komentarze, czy negatywne, czy pozytywne, dużo nam dają. Jeżeli Tereska miała takie zdanie a nie inne, to coś ją skłoniło. To, co ona czuje w sercu. Ja nie mam tego. Ja jestem otwarta na ludzi szczerze przyznała Emilia.

Szybkie wybaczenie Henrykowi skomentowała tez koleżanka Emilii z pokoju w "Sanatorium miłości" - Bożenka. Czy ta sytuacja wpłynęła na ich przyjaźń i czy ich relacja przetrwała po programie? Odpowiedź w naszym materiale wideo powyżej.

