W4. odcinku "Tańca z Gwiazdami 17" Maurycy Popiel i Sara Janicka wykonali energetycznego jive'a, za którego zdobyli 34 punkty od jurorów. Co ciekawe, na parkiecie doszło do małej pomyłki, o czym Popiel opowiedział nam już po odcinku! Co na to Sara?

Maurycy Popiel "czarnym koniem" Tańca z Gwiazdami?

Występy Maurycego Popiela w "Tańcu z Gwiazdami" cieszą się uznaniem jurorów, aktor otrzymuje również sporo wsparcia od widzów, niektórzy zaś już teraz, po cichu, typują go jako zwycięzcę programu. W ostatnim odcinku programu aktorem zachwycała się zaś sama Beata Kozidrak.

Jive pary zachwycił widzów, a najważniejsze jest to, że chyba nikt nie wyłapał... wpadki Popiela, o której powiedział w rozmowie z Party.pl:

Może się nie zmieściło w realizacji telewizyjnej, może akurat pokazywali twarz... mówi nam gwiazdor

Co ma na myśli? Zobaczcie fragment rozmowy z parą powyżej!

