Zaprosiliśmy byłą uczestniczkę "Warsaw Shore", aby porozmawiać z nią o wspomnieniach z programu, planach na przyszłość oraz życiu prywatnym. W trakcie rozmowy celebrytka zdobyła się także na szczere wyznanie i opowiedziała między innymi o trudnych doświadczeniach z dzieciństwa.

Lena Majewska z "Warsaw Shore" w trudnym wyznaniu

Lena Majewska zdobyła rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie "Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy", do którego dołączyła w 15. sezonie. W reality show szybko zwróciła na siebie uwagę widzów swoją wyrazistą osobowością i imprezowym stylem życia, a później pojawiała się również w kolejnych odsłonach programu, stając się jedną z bardziej rozpoznawalnych twarzy formatu. Niedawno wyjawiła też prawdę o "Warsaw Shore".

Po zakończeniu telewizyjnej przygody Majewska skupiła się przede wszystkim na rozwoju zawodowym. Pracuje w branży medycyny estetycznej, wykonując zabiegi takie jak modelowanie ust czy wolumetria twarzy, a jednocześnie pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje kulisy swojej pracy i życia prywatnego.

Gwiazda "Warsaw Shore" zdecydowała się na bardzo osobiste wyznanie dotyczące swojego trudnego dzieciństwa. W szczerej rozmowie przyznała, że wychowywała się w rozbitej rodzinie i dziś nie utrzymuje kontaktu ze swoimi rodzicami.

Radzę sobie sama od najmłodszych lat. W momencie, kiedy zmarła moja babcia, jak miałam czternaście lat, no to tak naprawdę wychowałam się w zasadzie sama wyznała.

