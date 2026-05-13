Ósma edycja programu "Sanatorium miłości" dostarczyła widzom wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Za nami finał randkowego show, a jedna z uczestniczek, Emilia, w rozmowie z Party.pl zdradziła, jak wyglądały kulisy castingu i droga do udziału w programie.

Emilia z "Sanatorium miłości" znalazła miłość w programie?

W 8. edycji programu "Sanatorium miłości" jedną z najbardziej komentowanych relacji była znajomość Emilii i Henryka. Między uczestnikami od początku było wyraźne porozumienie - wspólne rozmowy, taniec i romantyczne gesty sprawiły, że widzowie szybko zaczęli kibicować tej parze. Henryk nie ukrywał fascynacji Emilią, a ona sama przyznawała, że ceni w nim poczucie humoru, energię i pewność siebie. Para spędzała ze sobą coraz więcej czasu, a ich relacja rozwijała się na oczach widzów, dostarczając wielu emocji i wzruszeń.

Sytuacja skomplikowała się jednak, gdy Henryk zaczął okazywać zainteresowanie także innym uczestniczkom programu. Szczególnie mocno Emilia przeżyła moment, w którym zaprosił na randkę Ewę, mimo wcześniejszych czułych deklaracji wobec niej. Uczestniczka nie kryła rozczarowania i otwarcie mówiła o swoim żalu, podkreślając, że oczekuje szczerości i jasnych intencji. Mimo kryzysów i nieporozumień między nimi wciąż było widać silne przyciąganie, dlatego ich relacja do samego finału pozostawała jednym z najgorętszych wątków tej edycji programu. Już po finale wyszło na jaw, czy Henryk i Emilia są razem po "Sanatorium miłości".

Emilia z "Sanatorium miłości" o początkach udziału w show

Lilla, Henryk i Emilia byli ostatnio gośćmi programu "Pytanie na śniadanie", gdzie opowiedzieli o kulisach udziału w Sanatorium miłości oraz o relacjach, które nawiązali już po zakończeniu programu. Emilia znalazła również chwilę, by porozmawiać z naszym reporterem. W rozmowie Party.pl zdradziła między innymi, jak wyglądał casting do show i co najbardziej zaskoczyło ją podczas przygotowań do udziału w programie.

Ja złożyłam wniosek, w sumie nawet nikomu nie mówiłam, dołączyłam zdjęcia i wysłałam na casting do Sanatorium miłości. Byłam wtedy w Egipcie, kiedy dostałam informację, żebym nagrała film. (...) No i ten film nagrałam no i tak myślę sobie, co będzie to będzie opowiadała.

