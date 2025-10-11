"Wióry lecą" - tak podsumowano to, co wydarzyło się między Agnieszką Kaczorowską a Marcinem Rogacewiczem w 1. odcinku "Tańca z Gwiazdami", a każdy kolejny był równie gorący. W ubiegłą niedzielę również Agnieszka Kaczorowska jako tancerka usłyszała sporo miłych słów od Iwony Pavlović, jak na nie zareagowała?

Kaczorowska o pochwałach od Pavlović

Pomiędzy Iwoną Pavlović i Agnieszką Kaczorowską nie brakowało spięć. "Czarna mamba" jednak nigdy nie odmówiła jej talentu tanecznego. W trakcie ostatniego odcinka show, również Agnieszce nie szczędziła komplementów. Podpytaliśmy ją po odcinku o to, co poczuła słysząc te słowa:

Cieszę się tańczę znów po przerwie. Tego moje życie i wszystko potrzebowało, żeby zatęsknić za tańcem, żeby mieć też przestrzeń dla siebie, jako kobiety a nie tylko jako tancerki. A teraz to wszystko łączę w całość i dobrze mi.

Agnieszka Kaczorowska nie ukrywa, że "Taniec z Gwiazdami" jest dla niej ważny, w końcu na parkiecie może oddawać się temu, co naprawdę kocha. W najbliższą niedziele uczestnicy "TzG" szykują się do odcinka rodzinnego.

