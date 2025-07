Marianna Schreiber w ostatnim czasie dba o to, aby w show-biznesie było o niej głośno. Celebrytka po tym, jak wzięła udział w programie "Top Model" całkowicie odmieniła swoje życie. Choć dość szybko zakończyła przygodę z modelingiem, to zaczęła działać na wielu innych polach i wzięła udział w kilku programach rozrywkowych, działała w polityce, a nawet w wojsku. Prywatnie skupia się na wychowaniu córki, która jeszcze w tym roku idzie do 4 klasy. A jakie metody wychowawcze preferuje Marianna Schreiber?

Tego Marianna Schreiber zabroni córce?

Marianna Schreiber w wywiadzie dla Party.pl opowiedziała o swoich relacjach z 10-letnią Patrycją. Celebrytka nie ukrywa, że ma świetne relacje z córką i łączy je wyjątkowa więź, ale są rzeczy, na które nie zamierza pozwalać dziewczynce. O co chodzi? Czego influencerka zamierza zabronić córce? Marianna Schreiber nie ukrywa, że ona sama pierwszy raz alkoholu napiła się na studiach...

Imprezowania bym zabroniła, chodzenia po jakichś pubach, Bóg wie, co jeszcze, samotnych wyjazdów za granice - to też nie - podkreśla Marianna Schreiber

To jeszcze nie koniec listy zakazów! Influencerka nie ukrywa, że jest ona całkiem długa, a o jednym z zakazów w ostatnim czasie wspominała też Małgorzata Kożuchowska i dotyczy korzystania z telefonu komórkowego.

Braku edukacji bym zabroniła, ja uważam, że nauka to jest potęgi klucz. Oczywiście ja we wszystkim wspieram córkę. Zabroniłabym przesiadywania całe dnie na telefonie - dodała influencerka

Marianna Schreiber zwraca też uwagę na jedną rzecz i chodzi o "eksperymentowanie płciowe". Tu ma jasne stanowisko!

Zabroniłabym takiego eksperymentowania płciowego, to na pewno.

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Marianną Schreiber na temat metod wychowania córki. Wygląda na to, że mimo wszystko celebrytka jest dość konserwatywną mamą...

