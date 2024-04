Doda ma prawdziwe powody do dumy i radości. Porozmawiała o nich z reporterem Party.pl, jednocześnie zdradzając, co aktualnie dzieje się w jej życiu! Jeżeli chcecie poznać szczegóły, koniecznie zobaczcie, co królowa estrady miała do powiedzenia tym razem!

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie Doda króluje - nie tylko na muzycznej scenie, ale także w mediach. Wszystko, za co chwyci się popularna gwiazda, okazuje się być spektakularnym sukcesem. Tak właśnie było w przypadku trasy koncertowej Aquaria Tour, która miała być zwieńczeniem jej scenicznej kariery. Ostatnio z kolei Doda odebrała nagrodę na gali "Osobowości i Sukcesy". To właśnie tam reporter Party.pl dopytał gwiazdę o sprawy, związane z jej perfumami, które już można kupić stacjonarnie w Warszawie. Gwiazda uchyliła rąbka tajemnicy i pochwaliła się szczęśliwą nowiną!

Jak się okazuje, miesięczny zapas perfum Dody, który wylądował stacjonarnie w jednej z perfumerii w Warszawie, sprzedał się zaledwie w trzy dni. Ponadto zapachy sygnowane marką Dody pojawią się w kolejnej lokalizacji, jaką jest Wrocław. Co na to sama zainteresowana?