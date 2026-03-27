Takiego pytania uczestnicy "Awantury o kasę" się nie spodziewali. Mamy fragment odcinka
Przed nami wielkie emocje w "Awanturze o kasę". Już w sobotę Polsat wyemituje nowy odcinek teleturnieju. W programie padnie zaskakujące pytanie z kategorii "kulinaria". Zobaczcie przedpremierowy fragment "Awantury o kasę" i sprawdźcie, na jakie pytanie będą musieli odpowiedź uczestnicy.
Program "Awantura o kasę" w 2024 roku po 20 latach wrócił na antenę Polsatu. Uwielbiany teleturniej znów zachwycił widzów, a stacja emituje kolejne edycje teleturnieju. Na początku marca br. wraz z rozpoczęciem wiosennej ramówki na antenie pojawiły się nowe odcinki "Awantury o kasę". Teraz mamy dla was przedpremierowy fragment siódmego odcinka, w którym padnie naprawdę zaskakujące pytanie.
Zaskakujące pytanie w "Awanturze o kasę"
Już w najbliższą sobotę, 28 marca, Polsat wyemituje siódmy odcinek najnwszego sezonu teleturnieju prowadzonego przez Krzysztofa Ibisza. Niedawno okazało się, że jedna z uczestniczek "Awantury o kasę" przeżyła chwilę grozy, a teraz program dostarczy widzom kolejną dawkę emocji. W najnowszej odsłonie wielkiego hitu Polsatu drużyna żółtych wylicytuje pytanie z kategorii "kulinaria". Uczestnicy nie kryli jednak zaskoczenia, gdy Krzysztof Ibisz przeczytał im wylosowane pytanie, które brzmiało:
W którym kraju za danie narodowe uważana jest potrawa z wołowiny, której nazwa po polsku oznacza „stare ciuchy”?
Zobaczcie przedpremierowy fragment siódmego odcinka "Awanury o kasę".
Przypominamy, że program zostanie wyemitowany na antenie Polsatu już 28 marca o godzinie 17:30. Będziecie oglądać?
