Od lat oglądamy ją w hitowych polskich produkcjach i podziwiamy nie tylko za jej talent aktorski, ale także za niezwykłą klasę i elegancję. O jej życiu zawodowym wiadomo zatem wiele - w przeciwieństwie do jej życia prywatnego. Małgorzata Kożuchowska nie należy bowiem do grona gwiazd, które regularnie rozprawiają o swoim życiu prywatnym w mediach, dlatego takie wyznania, jak te przed naszą kamerą, to prawdziwa rzadkość!

Jaka prywatnie jest Małgorzata Kożuchowska?

Z Małgorzatą Kożuchowską mieliśmy okazję porozmawiać podczas Elle Style Awards 2025. Nasz dziennikarz postanowił podpytać gwiazdę o to, jak wygląda jej codzienność - ta poza pracą i życiem przed kamerami.

W domu jestem normalnie domową osobą - kobietą, mamą i żoną. Mam ,,luza'', chociaż staram się nie przekraczać pewnej granicy - wyznała przed naszą kamerą Małgorzata Kożuchowska

Co jeszcze w rozmowie z nami powiedziała uwielbiana aktorka? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

Fot. Pawel Wodzynski/East News

