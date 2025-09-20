Taka prywatnie jest Małgorzata Kożuchowska. Cała prawda wyszła na jaw w naszym wywiadzie
Małgorzata Kożuchowska to jedna z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek – scena, film, telewizja i teatr to jej żywioł. A co się dzieje, kiedy kamery gasną? Jaka naprawdę jest Małgorzata Kożuchowska, kiedy nie musi wchodzić w żadną z ról? Teraz wszystko jest już jasne!
Od lat oglądamy ją w hitowych polskich produkcjach i podziwiamy nie tylko za jej talent aktorski, ale także za niezwykłą klasę i elegancję. O jej życiu zawodowym wiadomo zatem wiele - w przeciwieństwie do jej życia prywatnego. Małgorzata Kożuchowska nie należy bowiem do grona gwiazd, które regularnie rozprawiają o swoim życiu prywatnym w mediach, dlatego takie wyznania, jak te przed naszą kamerą, to prawdziwa rzadkość!
Jaka prywatnie jest Małgorzata Kożuchowska?
Z Małgorzatą Kożuchowską mieliśmy okazję porozmawiać podczas Elle Style Awards 2025. Nasz dziennikarz postanowił podpytać gwiazdę o to, jak wygląda jej codzienność - ta poza pracą i życiem przed kamerami.
W domu jestem normalnie domową osobą - kobietą, mamą i żoną. Mam ,,luza'', chociaż staram się nie przekraczać pewnej granicy
Co jeszcze w rozmowie z nami powiedziała uwielbiana aktorka? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!
