Małgorzata Kożuchowska to zdecydowanie jedna z najlepiej ubranych gwiazd w polskim show-biznesie. Gwiazda serialu "Rodzinka.pl" uwielbia zaskakiwać swoimi kreacjami i bawić się modą. Ostatnio spotkaliśmy ją na gali ELLE Style Awards 2025 i zapytaliśmy o jej największą modową wpadkę.

Małgorzata Kożuchowska o swojej największej modowej wpadce

Małgorzata Kożuchowska zachwyca swoimi stylizacjami nie tylko na oficjalnych imprezach, ale również na co dzień. Mogliśmy się o tym przekonać m.in. kilka tygodni temu, kiedy to stylowa Małgorzata Kożuchowska została przyłapana na mieście. Styl ubierania gwiazdy "Rodzinki.pl" został ostatnio doceniony przez czytelniczki magazynu Elle. Podczas uroczystej gali ELLE Style Awards 2025 Małgorzata Kożuchowska otrzymała wyróżnienie w kategorii "Ikona Stylu".

Podczas imprezy reporter Party.pl zapytał aktorkę o jej modową wpadkę. Kożuchowska od razu zaczęła mówić o sytuacji sprzed lat. Opowiedziała, co ją spotkało. Okazuje się, że po całym dniu na planie zdjęciowym pojechała do jednego z modnych butików, aby wybrać stylizację na oficjalne wieczorne wyjście...

Powiedziałam, że biorę tę sukienkę i czy jest taka gwarancja, że nikt inny tej sukienki nie będzie miał na tym evencie. Oni powiedzieli ''nie, to jest jedyna''. Bo ja mówię, że dzisiaj idę i za dwie godziny już będę na czerwonym dywanie - ''nie spoko, może pani kupować''. Wydałam dużo pieniędzy na tę sukienkę, przyszłam na event, siedziałam w pierwszym rzędzie. Bardzo szybko z tego eventu wyszłam i potem patrzę w internecie ja i moja koleżanka aktorka dokładnie w tej samej sukience. Ja mówię, jak to się stało? Taka się poczułam oszukana. Dzisiaj bym nie miała w ogóle problemu zdradziła aktorka.

Posłuchajcie, co jeszcze powiedziała nam Małgorzata Kożuchowska.

