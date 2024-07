Magdalena Pieczonka to najpopularniejsza polska makijażystka, która na co dzień współpracuje m.in. z Anną Lewandowską, Wersow, Karoliną Pisarek, Maffashion czy Nataszą Urbańską. Niedawno zaś była gościem naszego nowego formatu Party.pl na YouTubie - "Miejscówka" - w którym Bartosz Seklecki odwiedza Waszych ulubionych celebrytów w najważniejszych dla nich miejscach oraz poznaje historię ich kariery i drogę do sukcesu. Kiedy ten finansowy osiągnęła Magdalena Pieczonka?

Magda Pieczonka o zarobkach i pierwszym milionie!

Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Niekoniecznie. Magdalena Pieczonka w formacie "Miejscówka" zapytana o to, ile miała lat, gdy zarobiła swój pierwszy milion złotych, odpowiedziała:

Trzeba było trochę popracować. Nieważne ile, ważne że twoja praca zaczyna przynosić Ci efekty. Ja zawsze mówię, że jak jak robisz coś co kochasz, to prędzej czy później to zaowocuje. Ja nigdy nie miałam celu pieniężnego przekonuje

