Agnieszka Łyczakowska-Janik ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w wywiadzie dla Party.pl, zdradziła, jak wyglądały kulisy zgłoszenia do ślubnego show, który odmienił jej życie. W czerwcu Agnieszka i Wojciech będą obchodzić już druga rocznicę ślubu kościelnego, a w lutym świętowali już sześć lat od momentu, kiedy powiedzieli sobie "tak" przed kamerami TVN.

Agnieszka chętnie wypowiada się na temat "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Razem z Wojtkiem tworzą jedną z popularniejszych par, które poznały się na planie hitu TVN i do dziś tworzą szczęśliwe rodziny. Para doczekała się córeczki Antosi, a swoje dalsze życie relacjonuje na kanale Youtube. Odcinki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z Agnieszką i Wojtkiem nie są już dostępne w sieci, jednak jakiś czas temu uczestnikowi udało się otrzymać od produkcji pamiątkowy materiał.

Agnieszka i Wojtek zapowiedzieli, że właśnie zakończyła im się umowa, według której nie mogli dzielić się szczegółami zza kulis, jednak niedługo na swoim kanale będą opowiadać o tym, jak "Ślub od pierwszego wejrzenia" wyglądał od ich perspektywy. Z kolei niedawno Agnieszka gościła w naszym studiu i zdradziła kilka szczegółów dotyczących castingu do "Ślubu od pierwszego wejrzenia":