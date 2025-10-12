Anita i Adrian to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych par, jakie powstały w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wzięli udział w trzeciej edycji hitu TVN i już od ponad siedmiu lat tworzą związek małżeński. Teraz Anita opowiedziała, jak wyglądały początki jej relacji z Adrianem, gdy zakończyły się już nagrania programu z ich udziałem.

Reklama

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspomina początki związku z Adrianem

Anita i Adrian od kilku miesięcy przechodzą naprawdę trudne chwile. Niestety, jakiś czas temu lekarze wykryli u Adriana glejaka IV stopnia. Były uczestnik telewizyjnego programu rozpoczął walkę o zdrowie, a w sieci ruszyła zbiórka pieniędzy na jego leczenie. Anita w szczerej rozmowie z Party.pl opowiedziała o tym, z czym muszą się mierzyć. Przed kamerą Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mówiła o ogromnych kosztach leczenia Adriana. (link do zbiórki znajdziecie TUTAJ).

Podczas wywiadu Anita wróciła również wspomnieniami do chwil, gdy jej relacja z Adrianem dopiero się rozwijała. Jak wyglądała ich rzeczywistość, gdy zakończyły się nagrania do "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z ich udziałem?

Trzeba było wrócić do swojej pracy. Musieliśmy łączyć ze sobą te dwa światy, dwa miasta. Bardzo często się spotykaliśmy, wciąż jeździliśmy. Nie wiem, ile kilometrów zrobiliśmy do siebie. Faktycznie było bardzo intensywnie, ale bardzo nam na tym zależało bo dostaliśmy szansę, ale już od nas zależało czy my tą szansę wykorzystamy wyznała Anita.

A jak Anita i Adrian radzili sobie z plotkami na temat rzekomych trudności w związku?

Myślę, że plotki zawsze będą miały miejsce i ludzie szukają tego typu sensacji. My w pewnym momencie po prostu tego nie komentowaliśmy, śmialiśmy się z tego podsumowała.

Sprawdźcie, co jeszcze o początkach relacji z Adrianem powiedziała nam Anita.

Całą rozmowę z Anitą Szydłowską znajdziecie poniżej.

Reklama

Zobacz także: „Oni są jeszcze mali, nie wiedzą, co to za diagnoza” – Anita ze „ŚOPW” o glejaku Adriana i rozmowie z dziećmi.