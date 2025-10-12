Tak wyglądała rzeczywistość Anity i Adriana ze "ŚOPW". Szczerze wyznanie: "Ludzie szukają sensacji"
Anita Szydłowska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w wywiadzie dla Party.pl wróciła wspomnieniami do czasu, gdy zakończyła się trzecia edycja programu z jej udziałem. Jak wyglądało życie Anity i Adriana, gdy zgasły już kamery? Mamy szczery komentarz.
Anita i Adrian to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych par, jakie powstały w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wzięli udział w trzeciej edycji hitu TVN i już od ponad siedmiu lat tworzą związek małżeński. Teraz Anita opowiedziała, jak wyglądały początki jej relacji z Adrianem, gdy zakończyły się już nagrania programu z ich udziałem.
Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspomina początki związku z Adrianem
Anita i Adrian od kilku miesięcy przechodzą naprawdę trudne chwile. Niestety, jakiś czas temu lekarze wykryli u Adriana glejaka IV stopnia. Były uczestnik telewizyjnego programu rozpoczął walkę o zdrowie, a w sieci ruszyła zbiórka pieniędzy na jego leczenie. Anita w szczerej rozmowie z Party.pl opowiedziała o tym, z czym muszą się mierzyć. Przed kamerą Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mówiła o ogromnych kosztach leczenia Adriana. (link do zbiórki znajdziecie TUTAJ).
Podczas wywiadu Anita wróciła również wspomnieniami do chwil, gdy jej relacja z Adrianem dopiero się rozwijała. Jak wyglądała ich rzeczywistość, gdy zakończyły się nagrania do "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z ich udziałem?
Trzeba było wrócić do swojej pracy. Musieliśmy łączyć ze sobą te dwa światy, dwa miasta. Bardzo często się spotykaliśmy, wciąż jeździliśmy. Nie wiem, ile kilometrów zrobiliśmy do siebie. Faktycznie było bardzo intensywnie, ale bardzo nam na tym zależało bo dostaliśmy szansę, ale już od nas zależało czy my tą szansę wykorzystamy
A jak Anita i Adrian radzili sobie z plotkami na temat rzekomych trudności w związku?
Myślę, że plotki zawsze będą miały miejsce i ludzie szukają tego typu sensacji. My w pewnym momencie po prostu tego nie komentowaliśmy, śmialiśmy się z tego
Sprawdźcie, co jeszcze o początkach relacji z Adrianem powiedziała nam Anita.
Całą rozmowę z Anitą Szydłowską znajdziecie poniżej.
