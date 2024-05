Sandra Kubicka jest w zaawansowanej ciąży, ale do końca pozostaje aktywna zawodowo, o czym mogliśmy się przekonać całkiem niedawno, oglądając gwiazdę na premierze jej nowej kolekcji dla jednej z sieciówek. W rozmowie z Party.pl Kubicka zdradziła, że poród lada chwila, ale ona sama ma sporo energii i bez problemu pracuje, co więcej - potrafi spędzić parę godzin na szpilkach! Jak to robi?

Czy Sandra Kubicka urodziła?

To pytanie już coraz częściej zadają sobie wszyscy fani Sandry Kubickiej i Barona, którzy kilak miesięcy temu ogłosili, że zostaną rodzicami, oczekując na synka. Mimo, że stanie się to już za moment, modelka nie rezygnuje z obowiązków:

Troszkę się stresuję, godzina zero jest na dniach, a ja z Wami rozmawiam, chodzę na szpilkach. Nie mogę się doczekać, to będzie najpiękniejszy okres, choć wiem, że będą nieprzespane noce, kilogramy pampersów mówi w Party.pl Sandra

Sandrze udaje się jednak wypocząć! Jak? W rozmowie z Party.pl Kubicka zdradziła również, kiedy jej fani oraz media dowiedzą się, że została mamą! Posłuchajcie sami.

