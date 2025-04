Fani Eurowizji z niecierpliwością czekają na show Justyny Steczkowskiej w Bazylei. Przedtem jednak mogą śledzić jej występy podczas eurowizyjnych pre-parties. Nasza tegoroczna reprezentantka zaśpiewała już m.in. w Oslo i Amsterdamie, a teraz szykuje się do kolejnych koncertów. Ostatnio jednak znalazła chwilę, by wpaść na pokaz Macieja Zienia. To właśnie wtedy mieliśmy okazję z nią porozmawiać i artystka zdradziła nam kilka ciekawostek m.in. w temacie przygotowań do Eurowizji.

Justyna Steczkowska otrzymała wyjątkową ksywkę od swoich eurowizyjnych rywali

Justyna Steczkowska już poznała część swoich eurowizyjnych rywali i przed naszą kamerą zdradziła, jakie ma z nimi relacje. Okazało się, że świetnie się ze sobą dogadują - nasza artystka jest nimi zachwycona.

To bardzo mili ludzie. Najczęściej są bardzo młodzi. Wszyscy mogliby być moimi dziećmi! - przyznała wprost artystka

Co więcej, gwiazda zdradziła nam, że otrzymała od nich nawet wyjątkową ksywkę! Jaką? Tego dowiecie się, oglądając nasze wideo powyżej. A cały wywiad z Justyną Steczkowską możecie zobaczyć na naszym kanale Youtube. Link poniżej.

