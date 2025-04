Tak będą wyglądały tegoroczne Święta Wielkanocne u Justyny Steczkowskiej. Będzie inaczej, niż dotychczas

Justyna Steczkowska aktualnie intensywnie przygotowuje się do Eurowizji, ale zanim wyjedzie do Bazylei, zdąży jeszcze oczywiście spędzić święta wielkanocne razem z rodziną. Gwiazda nie ukrywa jednak, że tegoroczną Wielkanoc będzie świętować krócej, niż to miało miejsce do tej pory. Dlaczego?