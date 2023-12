Sylwia Bomba od jakiegoś czasu nie ukrywa, że jest szczęśliwie zakochana. Ostatnio gwiazda programu "Gogglebox" spędzała swoje urodziny z Grzegorzem Collinsem i rodziną jego brata, a teraz w podobnym gronie będą świętowali Boże Narodzenie. Córka Sylwii Bomby też czuje się doskonale wśród bliskich Grzegorza Collinsa, co wyjątkowo cieszy jej mamę.

Sylwia Bomba podczas rozmowy z reporterką Party.pl Urszulą Grabowską opowiedziała wprost o tym, jak mają wyglądać jej pierwsze święta z Grzegorzem Collinsem. Co z planami na Sylwestra?

Gwiazda TTV nie ukrywa, że po doświadczeniach z poprzedniego związku zbudowanie zaufania do drugiej połowy nie było wcale tak łatwe:

Wszystko jest dla mnie wyjątkowe, bo jednak jak się ma 37 lat i jakiś nieudany związek, który jednak odciska ogromne piętno, to jak zaczynasz ufać drugiemu człowiekowi to, to nie jest takie proste. Ja bardzo dużo przeżyłam w moim poprzednim związku, Grzesiek również jest doświadczony.

dodała poważnym tonem celebrytka.