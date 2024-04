Kiedy Iwona Pavlović krytycznie oceniła taniec Dagmary Kaźmierskiej w 6. odcinku "Tańca z Gwiazdami", na parkiet wszedł Conan. Syn "Królowej życia" nieco odgryzł się jurorce, co skutkowało rozmową z produkcją. Dagmara Kaźmierska również nie pochwaliła zachowania syna, twierdząc, że powinien dostać za to karę. Czy tak się stało? Conan Kaźmierski właśnie przyznał, jakie konsekwencje spotkały go po jego ostatnim wybryku.

Conan Kaźmierski o karze od produkcji "Tańca z Gwiazdami"

O tym, że Conan Kaźmierski wybiegł na parkiet "Tańca z Gwiazdami", mówiły wszystkie media. Przez to, że dał się ponieść emocjom, został ukarany przez produkcję "Tańca z Gwiazdami", a konsekwencje tej kary były widoczne w 7. odcinku show. Kiedy zapytaliśmy wprost, syn Dagmary Kaźmierskiej przyznał:

Można sobie odpowiedzieć samemu

Po czym zaczął się tłumaczyć, jak się odnalazł w nowej sytuacji, przed którą postawiła go produkcja. Wywiad z Conanem Kaźmierskim dostępny jest w naszym wideo powyżej.

Dodatkowo w 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami" syn Kaźmierskiej postanowił przeprosić Iwonę Pavlović i podarował jej ogromny bukiet kwiatów. Mimo zakazu wybiegania na parkiet po występach Dagmary Kaźmierskiej, Conan Kaźmierski i tak się na nim pojawi, w końcu w najbliższym "Tańcu z Gwiazdami" zatańczy razem z Dagmarą Kaźmierską.

