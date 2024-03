Za nami pierwsze występy w nowej edycji „Tańca z Gwiazdami”, która zaczęła wywoływać emocje jeszcze przed premierowym odcinkiem. Tegoroczna ekipa uczestników przyniosła tanecznemu show dużą oglądalność. Największe zainteresowanie możemy zauważyć wokół takich gwiazd jak Roksana Węgiel, Maciej Musiał czy Dagmara Kaźmierska. Celebrytkę znaną z „Królowych życia” wspiera jej syn Conan. Jak ocenił występ mamy?

Conan kibicuje mamie i apeluje do jury „Tańca z gwiazdami”

Wiemy, że Dagmara Kaźmierska jest załamana kolejnym tańcem w „Tańcu z gwiazdami”. W pierwszym odcinku celebrytka razem z Marcinem Hakielem zaprezentowali walca wiedeńskiego. Wykonanie nie zostało zbyt dobrze ocenione przez jurorów. Uczestniczka tanecznego show i jej partner wylądowali na dole tabeli. Na szczęście jednak nie pożegnała się jeszcze z programem.

W rozmowie z naszym reporterem głos zabrał Conan. Syn Dagmary Kaźmierskiej powiedział kilka słów na temat występu mamy, choć na wstępie zaznaczył, że nie czuje się ekspertem w dziedzinie tańca. Dodał też, że nie zamierza atakować jurorów, do których żywi duży szacunek.

Ja z tańcem nie mam w ogóle nic wspólnego. Ja nie umiem tańczyć i oceniać to już tym bardziej nie umiem. Nie mam zielonego pojęcia na ten temat. Ale ja na jury złego słowa nie powiem – tak czy siak. Niektóre osoby oglądam od początku, od wielu, wielu lat w telewizji – powiedział Conan.

Później przyznał jednak, że sam przyznałby swojej mamie więcej punktów. Jego zdaniem Dagmara Kaźmierska nie wypadła aż tak źle.

Wiem, że są to profesjonaliści, ale ja bym dal więcej – dodał.

Na koniec Conan zwrócił się z apelem do jury. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co powiedział, obejrzyjcie nasz materiał wideo do końca.

