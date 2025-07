Sylwia Madeńska to profesjonalna tancerka i celebrytka, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w pierwszej polskiej edycji programu „Love Island. Wyspa miłości”, gdzie wraz z Mikołajem Jędruszczakiem wygrała program. Po zakończeniu show, para wzięła udział w 11. edycji „Tańca z Gwiazdami”, gdzie Sylwia występowała jako tancerka, a Mikołaj jako gwiazda. Ich związek jednak nie przetrwał próby czasu i zakończył się rozstaniem, które było dość burzliwe i zakończyło się w sądzie.

Potem Sylwia kontynuowała swoją przygodę z „Tańcem z Gwiazdami”, występując w kolejnych edycjach programu. W 13. edycji partnerowała Krzysztofowi Rutkowskiemu. Nadal swoje życie wiąże z tańcem, a ostatnio udzieliła szczerego wywiadu dla Party.pl. Poruszyła niezwykle trudny temat...

Poza występami telewizyjnymi, Madeńska prowadzi własną szkołę tańca online, oferując kursy tańca dla kobiet, które chcą poczuć się bardziej kobieco i pewnie. Sylwia Madeńska jest również aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami swoim życiem zawodowym i prywatnym. Ostatnio udzieliła wywiadu reporterce Party.pl, Angelice Bielskiej i opowiedziała o swoim dzieciństwie, które nie należało do najłatwiejszych.

Okazuje się, że Sylwia Madeńska początkowo nie była tak otwartym dzieckiem, ale, jak sama podkreśla: "to taniec we mnie przełamał. Raczej byłam dzieckiem grzecznym, bardzo dobrze się uczyłam". Tancerka uczęszczała na wiele zajęć dodatkowych:

Z uwagi na to, że wychowywałam się bez taty - od 4. roku życia nie mieliśmy taty - to moja mama przez to, że pracowała, to zapisała nas na multum zajęć dodatkowych, więc po lekcjach zawsze był basen, pianino, francuski, angielski, taniec nowoczesny, towarzyski, gimnastyka artystyczna. Tego było mnóstwo. Ja jestem jej bardzo wdzięczna, że mogłam spróbować taki wachlarz różnych zajęć, bo potem wiedziałam, w czym chce zostać.

- wyznała Sylwia Madeńska