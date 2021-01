Sylwia Madeńska z "Love Island" zdradziła, ile waży! W ostatnim czasie sporo schudła

Sylwia Madeńska na przestrzeni ostatniego roku sporo schudła! Najbardziej zauważalne stało się to podczas treningów do "Tańca z Gwiazdami", w którym uczestniczka "Love Island" wzięła udział, jeszcze ze swoim ówczesnym partnerem, Mikołajem Jędruszczakiem. Od tamtej pory zainteresowanie sposobem na idealną sylwetkę tancerki nie słabnie. Ile waży Sylwia Madeńska? Gwiazda Polsatu wreszcie zdradziła tę tajemnicę!

Zobacz także: Od "Love Island" do "Tańca z Gwiazdami". Sylwia Madeńska zdradziła, ile udało jej się zrzucić!

Fani "Love Island" z pewnością pamiętają krągłą sylwetkę Sylwii Madeńskiej z czasów, gdy wygrała pierwszą edycję miłosnego show. Nic dziwnego, że proces jej chudnięcia był tak mocno zauważalny. Uczestniczce show udało się przejść imponującą metamorfozę, jednak tempo utraty kilogramów początkowo przeraziło jej wielbicieli. Sylwia jednak uspokoiła zmartwionych fanów, przyznając że od udziału w "Love Island" do zakończenia "Tańca z Gwiazdami" schudła tylko 8 kg, a jej sylwetka to przede wszystkim zasługa ćwiczeń.

Schudłam już jakiś czas temu. Od programu spadło mi jakieś 8 kg, jest to wynik diety (dieta i deficyt kaloryczny to podstawa!), ćwiczeń 2-3 razy w tygodniu, akceptacji samej siebie (bardzo długo mi to zajęło) oraz odrobiny stresu :) - mówiła na Instastory

Zwyciężczyni "Love Island" pięknieje z dnia na dzień, a jej motywująca przemiana budzi niesłabnące zainteresowanie fanów. Postanowiła więc wyjść im na przeciw i zdradziła tajemnicę swojej wagi. Ile waży Sylwia Madeńska?

Wrzucam ten post z uwagi na liczne wiadomości od Was oraz burzliwą dyskusje na temat mojej wagi. Mam 168 cm wzrostu oraz ważę 56 kg. Jestem dumna z siebie. Zrzucanie kilogramów po @loveislandwyspamilosci było okupione wieloma wyrzeczeniami, ćwiczeniami z @adrianna.kalisz oraz dużym stresem, a nie żadnymi zabiegami chirurgicznymi. Jestem zdania, ze wszystko jest dla ludzi, jednak aby skorzystać z jakichkolwiek zabiegów mam jeszcze czas. Jak chudnie ciało, to chudnie też buzia. Niektórzy maja genetyczne „pućki”, a niektórzy genetycznie zarysowane „kości policzkowe”. Należę do tej drugiej grupy i wiecie co ?? Cudownie mi z tym 😍 Lubię siebie, pracuje nad tym, aby z dnia na dzień coraz bardziej akceptować wszystkie swoje plusy i minusy. Lubicie krytykować ? To szczerze Wam współczuje Waszego smutnego życia ;) #bodypositive