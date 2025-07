Sylwia Madeńska udzieliła szczerego wywiadu Angelice Bielskiej z Party.pl i wróciła wspomnieniami do czasu castingów do "Love Island". Tancerka nie ukrywa, że forma przesłuchań nie do końca była dla niej komfortowa. Nie uwierzycie, jak przebiegało przedstawienie potencjalnych uczestników. Sylwia Madeńska wszystko zdradziła!

Sylwia Madeńska to tancerka i celebrytka, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w pierwszej polskiej edycji programu „Love Island. Wyspa miłości”. W show połączyła się w parę z Mikołajem Jędruszczakiem i wspólnie wygrali program, jednak ich związek nie przetrwał długo po zakończeniu emisji.

Po "Love Island" Sylwia kontynuowała karierę medialną, m.in. jako profesjonalna tancerka w „Tańcu z Gwiazdami”, gdzie partnerowała m.in. Krzysztofowi Rutkowskiemu.

Teraz tancerka w wywiadzie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską zdradziła, jak naprawdę wyglądały pierwsze castingi do programu "Love Island". Okazuje się, że Sylwia Madeńska była wtedy na takim etapie swojego życia, że była pogrążona w pracy i imprezach po rozstaniu.

Sylwia Madeńska nie ukrywa, że casting nie był dla niej zbyt komfortowy, o czym powiedziała wprost przed kamerą.