Sylwia Madeńska otworzyła się w temacie swojego ex partnera Mikołaja. Okazuje się, że ich sprawy nadal rozstrzyga sąd, więc nie może za wiele zdradzić, jednak nie omieszkała przyznać, że powinna zakońcyzć ich relację dużo wcześniej! Dlaczego?

Reklama

Sylwia Madeńska wprost o Mikołaju Jędruszczaku

Stworzyli parę po pierwszej edycji "Love Island". Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak zostali ulubieńcami widzów i wygrali show, a następnie razem udali się do "Tańca z Gwiazdami". Z pozoru ich związek wyglądał idealnie, jednak szybko okazało się, że to co działo się za zamkniętymi drzwiami nie miało nic wspólnego z życiem kreowanym w social mediach. Teraz Sylwia otworzyła się przed naszą kamerą i przyznała, co z perspektywy czasu uważa o relacji z Mikołajem.

Zostaliśmy ze sobą. Powinnam ją zakończyć po pierwszych dwóch miesiącach, bo już wtedy były zalążki tego, co będzie się działo. Rozstawaliśmy się 50 razy ale wracaliśmy niestety(...) Ile razy ja się dałam upokorzyć... - przyznała.

Następnie Sylwia Madeńska przyznała, że Mikołaj miał cechy "psychopaty". Aby dowiedzieć się więcej, zobacz cały materiał wideo!

Reklama

Zobacz także: "Love Island": Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska walczą o psa: "Kolejne pranie brudów z naszego życia"