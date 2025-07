Sylwia Graff nie przestaje zaskakiwać szczerością i bezkompromisowym podejściem do tematów, które dla wielu gwiazd są wciąż tabu. W rozmowie z Party.pl bohaterka "Żon Miami" opowiedziała o swojej drodze do obecnego wyglądu, nie unikając tematu operacji plastycznych i zabiegów medycyny estetycznej. Przyznała się do powiększenia biustu oraz korekty nosa, podkreślając jednak, że nie zamierzała nigdy przesadzać. Jak sama mówi, w porównaniu z tym, co dzieje się dziś w show-biznesie jej poprawki to tylko "podstawowe, zwykłe zabiegi".

Sylwia Graff z "Żon Miami" otwarcie o zmianach w swoim wyglądzie

Sylwia Graff, jedna z najbardziej wyrazistych uczestniczek programu "Żony Miami", zdobyła rozgłos dzięki swojemu luksusowemu stylowi życia i otwartości w dzieleniu się prywatnymi doświadczeniami. Z wykształcenia prawniczka, obecnie mieszka w Miami, gdzie prowadzi fundację wspierającą samotne matki oraz wychowuje kilkuletniego syna. W kwestii urody, Sylwia Graff otwarcie mówi o korzystaniu z medycyny estetycznej. Przyznała, że poddała się operacji powiększenia biustu i korekcie nosa. W rozmowie z dziennikarzem Party.pl Sylwia została zapytana o zabiegi z medycyny estetycznej. Celebrytka zaskoczyła wyznaniem:

Moje zabiegi to są podstawowe zwykłe zabiegi. Ja nie przedobrzyłam w mojej ocenie, ale jak ja teraz czytam i oglądam te zabiegi te liftingi, tu kobieta kot, tu jakieś tam pupy, przeszczepy tłuszczu i te wszystkie tureckie, to jest jakaś turecka epidemia w Polsce w tym świecie show biznesu. Jakie zabiegi Sylwii Graff? Ja miałam nos i piersi...

